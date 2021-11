Superbonus, approvato in Cdm il decreto anti-frodi

(Teleborsa) - È stato approvato ieri dal Consiglio dei ministri unCondizione posta dalper confermare in manovra il Superbonus e gli altri bonus edilizi.Il decreto mira a evitare le frodi relative alle detrazioni e cessioni di crediti per lavori edilizi edprevisto ora per la cessione del credito o lo sconto in fattura, anche nel caso in cui ilvenga utilizzato dal beneficiario in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, tranne nei casi in cui la dichiarazione stessa sia presentata direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d'imposta. L'obbligo per il visto di conformità viene inoltre esteso anche in caso di cessione del credito o sconto in fattura relativi alle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus al 110%.L'inoltre, puòinviate alla stessa Agenzia che presentano particolari profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo. Viene disciplinata, razionalizzata e potenziata l'attività di accertamento e di recupero da parte dell'Agenzia delle Entrate, relativamente alle detrazioni e cessioni dei crediti per lavori edilizi ed ai contributi a fondo perduto previsti dall'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto decreto Rilancio). Proprio pochi giorni fa ilin un'intervista al Sole 24 Ore, tracciando il bilancio a un anno dalla piena operatività della piattaforma per la cessione del crediti e dello sconto in fattura, aveva denunciato truffe e abusi dei bonus edilizi. Stando ai dati riferiti da Ruffini in un anno sulla piattaforma si sono messi in moto scambi per circa 19,3 miliardi di euro di cui 6,5 miliardi per cessioni e sconti in fattura legati ad interventi del Superbonus al 110% (Ecobonus e Sismabonus), e i restanti 12,7 miliardi per tutti gli altri sconti edilizi, per un totale di circa 2 milioni e mazzo di operazioni comunicate all'Agenzia delle Entrate. A fronte di questi consistenti movimenti finanziari l'Agenzia delle Entrate ha intercettato numerosi cessioni di crediti inesistenti soprattutto riferiti a interventi edilizi non effettuati. In altri casi è stata rilevata la cessione di crediti inesistenti riferiti a lavori fittiziamente realizzati addirittura in favore di persone inconsapevoli, che si sono ritrovate nel loro cassetto fiscale fatture relative a opere mai eseguite. Il rischio – come ha spiegato Ruffini – è che questi crediti vengano acquistati mediante l'impiego di capitali di origine illecita per reinserirli nel circuito legale. Di fronte a queste operazioni l'Agenzia delle Entrate si è attivata. "Abbiamo intercettato sul nascere numerose cessioni di crediti caratterizzati da evidenti elementi di frode. In particolare – ha fatto sapere il direttore dell'Agenzia delle Entrate – sono statiPurtroppo la legge prevede che il recupero del credito venga fatto nei confronti del primo cedente e quindi del cittadino che commissiona gli interventi e non presso l'intermediario finanziario che ha messo in atto l'operazione. Proprio per questo è bene prestare attenzione a quello che si firma quando vengono proposte tali operazioni".Con le precauzioni introdotte dal decreto anti-frodi, in manovra vengono, dunque,. Confermati anche la, che vengono in questo caso prorogati fino al 31 dicembre 2025. La detrazione relativa al Superbonus però comincerà a calare dopo il 2023: sarà del 70% per le spese sostenute nell'anno 2024 e del 65% per quelle sostenute nel 2025. Resta, per ora, il limite per le villette unifamiliari già approvato in Cdm: solo i proprietari con unpotranno accedere al super-sconto.