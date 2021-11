Tokyo positiva con le piazze cinesi

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - In prevalenza positive le principali borse asiatiche, nonostante la debolezza del listino americano, penalizzato dalla nuova accelerazione dell'inflazione che negli USA ha toccato il massimo da 30 anni.L'indice giapponesechiude con un +0,59%, spezzando la serie negativa iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, performance positiva per, che continua la giornata in aumento dell'1,16% rispetto alla chiusura della seduta precedente.In frazionale progresso(+0,51%); leggermente negativo(-0,27%).In discesa(-0,77%); sulla stessa tendenza, in lieve ribasso(-0,47%).Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,07%. Modesto recupero sui valori precedenti per l', che passa di mano in progresso dello 0,27%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a +0,03%.Il rendimento dell'è pari 0,07%, mentre il rendimento delscambia 2,94%.