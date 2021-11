Wall Street prosegue scambi in moderato ribasso

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

materiali

energia

informatica

utilities

Walgreens Boots Alliance

DOW

Salesforce.Com

Caterpillar

Walt Disney

Visa

Honeywell International

3M

Seagate Technology

Bed Bath & Beyond

Xilinx

Western Digital

Intuitive Surgical

Starbucks

Ross Stores

Moderna

(Teleborsa) -, dopo aver invertito rotta rispetto ad un avvio migliore. A preoccupare gli operatori, in una giornata tranquilla sotto il fronte macroeconomico, sono ancora i temi inflazione e Fed. Ilche sta lasciando sul parterre lo 0,37%, mentre appare incolore l', che continua la seduta a 4.652 punti. Leggermente positivo il(+0,34%); consolida i livelli della vigilia l'(+0,09%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+1,14%),(+0,67%) e(+0,51%). Il settore, con il suo -0,77%, si attesta come peggiore del mercato.Tra i(+1,76%),(+1,69%),(+1,36%) e(+0,77%).Le più forti vendite si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,66%.Calo deciso per, che segna un -1,85%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,81%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,45%.Tra i(+5,92%),(+5,78%),(+4,55%) e(+4,51%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,58%.In apnea, che arretra del 2,30%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,23%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,04%.