Alkemy conferma aspettative di crescita organica dei ricavi

Alkemy

(Teleborsa) - Ilconsolidato dei primi mesi del 2021 diè pari a 67,5 milioni +28% rispetto ai 52,6 milioni dello stesso periodo del 2020, "grazie alla ripresa dell’attività di new business e all’aumento del fatturato medio dei clienti principali, sostenuto dalla nuova strategia di Go-to-Market".Il(EBIT) è pari a 4,7 milioni in crescita del 118% rispetto a 2,2 milioni dei primi nove mesi del 2020, principalmente grazie al miglior risultato della gestione operativa.Ilè pari a 4 milioni in crescita del 189% rispetto agli 1,4 milioni di 9M 2020, grazie al miglior risultato operativo ed anche ai minori oneri finanziari del periodo pari a 0,3 milioni, in decremento del 56% rispetto ai 0,8 del 2020.Ildei primi mesi del 2021 è pari a 2,6 milioni, in crescita del 222% rispetto a 0,8 milioni dei 9 mesi di un anno fa.Ladel Gruppo al 30 settembre 2021 è negativa per Euro –21,9 milioni, rispetto alla PFN negativa per Euro -12,4 milioni al 31 dicembre 2020.Tenendo conto dei risultati conseguiti nei primi nove mesi del 2021, dell’attuale stato di avanzamento del business nelle settimane successive e del portafoglio dei contratti in essere, salvo il verificarsi di ulteriori eventi aggravanti correlati alla pandemia, la società "e di mantenimento della marginalità complessiva allineata a quella dei primi nove mesi del 2021".