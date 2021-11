Azimut, Mediobanca alza target price dopo conti trimestre

Azimut

(Teleborsa) -ha alzato il target price di Azimut Holding a 27,5 euro da 24 euro, confermando a neutral il rating, a seguito della pubblicazione dei conti. "I risultati del terzo trimestre di Azimut - spiegano gli esperti dell'ufficio studi - sono stati infatti superiori alle stime di Mediobanca. Inoltre, Mediobanca ha apprezzato molto lo sforzo di Azimut per dare maggiore chiarezza sulla dividend policy".Ottimo l'andamento del titoloche passa di mano in forte guadagno del 3,47% confermandosi in vetta al FTSE MIB.Azimut ha chiuso i primi nove mesi dell'anno con un utile netto in rialzo a 322,4 milioni di euro. "Nel terzo trimestre 2021 abbiamo proseguito nel percorso di crescita raggiungendo un utile record" e "di fatto già raggiungendo la parte bassa della forchetta di utile netto prevista per l'intero 2021 (350-500 milioni di euro)", ha detto l'AD Gabriele Blei commentando i risultati.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota che lamantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,45%, rispetto a +0,66% del).L'esame di breve periodo diclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 27,02 Euro e primo supporto individuato a 25,96. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 28,08.