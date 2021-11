Cairo Communication, EBITDA primi 9 mesi 2021 ha superato l'intero 2020

Cairo Communication

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e attivo nell'editoria e della comunicazione, ha registratoconsolidati lordi pari a 836 milioni di euro nei primi nove mesi del 2021, in crescita di 138,9 milioni rispetto ai primi nove mesi del 2020 anche grazie al "ricollocamento nei primi nove mesi dell'esercizio degliche nel 2020 erano stati posticipati al quarto trimestre o non si erano potuti disputare". L'è stato pari a 108,7 milioni di euro (36,2 milioni nello stesso periodo 2020, mentre ildi pertinenza del gruppo è stato pari a 28,8 milioni di euro (negativo per 11,4 milioni di euro nel pari periodo del 2020). Laè pari a 1,6 milioni di euro, con un miglioramento di 64,8 milioni di euro rispetto fine 2020 (quando il gruppo presentava un indebitamento finanziario netto pari a 63,2 milioni di euro) e di 101,5 milioni di euro rispetto al 30 settembre 2020."Il resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2021 attesta importanti risultati di crescita dei ricavi e dei margini, oltre che di RCS delle altre attività, in particolare, di La7 - ha commentatodi Cairo Communication - Sono particolarmente soddisfatto dell’azzeramento dell'indebitamento finanziario netto di gruppo, che conferma la nostra forte capacità di generazione di cassa. Inoltre, il gruppo rafforza la propria leadership nell’informazione del nostro Paese nell’attuale fase di rilancio".Per quanto riguarda la guidance, il gruppo "ritiene di disporre di leve gestionali adeguate per contrastare gli effetti dell'emergenza sanitaria anche nel 2021 e confermare quindi le proprie prospettive di medio-lungo periodo. Nei primi nove mesi del 2021 l'EBITDA del gruppo ha già superato i valori dell'intero anno 2020. In assenza di una ripresa della curva dei contagi e/o un inasprimento delle misure per il contenimento, il guppo ritiene che siae un conseguente ulteriore miglioramento della posizione finanziaria netta.