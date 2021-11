Carenza chip, Vestager: aziende produttrici possono mettere governi l'uno contro l'altro

(Teleborsa) - Nell'attuale tempesta del mercato dei semiconduttori, con carenze di approvvigionamento che si protaggono dall'inizio della pandemia, le, esaminando il panorama per vedere chi è disposto a pagare di più" per attirarle nel proprio territorio. Lo ha detto la vicepresidente esecutiva della Commissione europea e responsabile per la Concorrenza, Margrethe Vestager, sottolineando che "e ne traggano poco vantaggio".Ci sono molti fattori alla base della carenza sei semiconduttori, ha ricordato Vestager in un discorso presso l'Università di Leuven (Belgio), "dall'proveniente dal più tempo passato in famiglia durante la pandemia, alleche portano all'accaparramento di forniture (in particolare in Cina), alledi rescindere i contratti di fornitura, per ritrovarsi poi in coda alla ripresa della domanda".Consapevole che, è comunque importante "utilizzare le lezioni apprese e avere una prospettiva a lungo termine" nelle scelte che vengono prese da parte delle istituzioni nel campo dei semiconduttori, ha sottolineato, affermando che è fondamentale un buon accesso ai mercati globali e una buona gestione delle interdipendenze con altre parti del mondo, compresi gli Stati Uniti.La vicepresidente della Commissione UE vede quattro principi fondamentali alla base di solide partnership per avere "resilienti catene di approvvigionamento" dei chip. Il primo passo verso la cooperazione è la trasparenza, con"; in questo senso, ha evidenziato l'importanza, all'interno dell'UE, dell'alleanza per i semiconduttori per riunire tutte le parti interessate. La seconda necessità è tenere i mercati aperti. ". Quando si pensa alla portata di ciò che è necessario, diventa chiaro che nessun paese e nessuna azienda possono farcela da soli - ha detto Vestager - Dobbiamo trovare il giusto equilibrio. Il nostro obiettivo dovrebbe essere lasu cui possiamo fare affidamento ed evitare singoli punti di errore".Il terzo punto è la giusta concorrenza, e quindi non lasciare alle aziende la possibilità di "mettere i governi l'uno contro l'altro". "e a condizione che le distorsioni della concorrenza siano ridotte al minimo e che i benefici siano ampiamente condivisi e senza discriminazioni in tutta l'economia europea", ha sottolineato.In quarto luogo, per costruire tale fiducia, ci devono essere sufficienti garanzie di sicurezza dell'approvvigionamento. "Le restrizioni imposte durante la crisi Covid non sono state sempre proporzionate. Hanno mostrato la necessità di un migliore coordinamento - ha affermato Vestager -in modo che possa prendere decisioni aziendali a lungo termine, basate sulla fiducia".