Covid, Iss conferma aumento indice Rt e incidenza casi a livello nazionale

(Teleborsa) -a livello nazionale nella prima settimana di novembre. Lo rivela il consueto monitoraggio settimanale della, reso pubblico come ogni venerdì dall'(ISS).e a livello nazionale continua ad aumentare:nella settimana da 5 all'11 novembre (erano 53 casi per 100mila abitanti la settimana precedente).calcolato sui casi sintomatici è stato(range 1,08 – 1,31) nel periodo 20 ottobre - 2 novembre 2021 in aumento rispetto alla settimana precedente e stabilmente. Resta stabile sopra la soglia epidemica anche l’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero (Rt a 1,14 rispetto a 1,12 precedente., secondo la rilevazione giornaliera del Ministero della Salute di ieri 11 novembre, in leggero aumento rispetto al 4% della precedente rilevazione.a livello nazionaleda l 5,3%. Tali valori si mantengono comunque sotto la soglia di allerta fissata al 10% e al 15%.Una sola Regione, ilè classificata ae la Calabria da sola a. Le altre venti Regioni e Province autonome mantengono un livello di rischio moderato.