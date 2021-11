Finnair riapre voli verso USA e Asia

(Teleborsa) - Nella prossima stagione estiva,, a partire dal 27 marzo 2022, offrendo rotte per, verso cui è prevista una riapertura graduale. La compagnia inaugurerà inoltrepernegli Stati Uniti, mentre per la prima volta il servizio persarà operato anche nella programmazione estiva.Se le restrizioni di viaggio lo permetteranno, Finnair riprenderà ioperate prima della pandemia - Tokyo, Osaka, Nagoya, Fukuoka e Sapporo - e lancerà unper l'aeroportodi Tokyo.Complessivamente, Finnair opereràtra Helsinki e il Giappone nell'estate 2022. Finnair opera voli giornalieri verso a Tokyo Narita e Haneda, offrendo un totale ddel Giappone. Finnair opera inoltre collegamenti giornalieri verso Nagoya e Osaka e introdurrà un doppio volo giornaliero per Osaka a giugno.di Finnair sarà introdotta per la prima voltacon due frequenze settimanali, mentre Fukuoka nel sud del Giappone sarà servita con tre voli settimanali.Finnair permette ai passeggeri di raggiungere le principali megalopoli asiatiche, volandoe quotidianamente verso. Dallo scorso giugno, Finnair voli giornalieri peri. La nuova rotta persarà lanciata a marzo con tre frequenze settimanali.In Nord America, Finnair volerà verso, mentre aprirà una rotta percome nuova destinazione. Dallas sarà aggiunta al network di rotte a partire dal 7 febbraio 2022 e sarà operata quattro volte a settimana, con ottimi collegamenti con il network di American Airlines, partner di Finnair.Con la crescita del traffico intercontinentale,da Helsinki con collegamenti regolari verso oltreuropee, comprese ledestinazioni. Finnair offrirà voli due volte al giorno per città come Amsterdam, Düsseldorf, Amburgo, Vienna, Zurigo, Danzica e Milano, e ancora più frequenze giornaliere per Parigi, Londra, Berlino, Varsavia, Bruxelles, San Pietroburgo e le città scandinave e baltiche. Per quanto riguarda l’Italia, Finnair opererà per la stagione estiva voli verso Bologna, Milano, Napoli, Roma, Verona.