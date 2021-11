Gabetti, ricavi più che triplicati nei primi 9 mesi 2021

Gabetti

società quotata su Euronext Milan e attiva nel mercato immobiliare, ha registratopari a 135,8 milioni di euro nei primi nove mesi del 2021, in crescita del 219% rispetto ai 42,5 milioni di euro dello stesso periodo dell'anno precedente. L'servizi è stato pari a 15,6 milioni di euro, con risultati positivi in tutti i settori (3,6 milioni di euro al 30 settembre 2020). Al 30 settembre 2021 ilè stato pari a 5,8 milioni di euro (già considerati gli utili di competenza di terzi per 4,8 milioni), in netto miglioramento e in turnaround rispetto alla perdita di 1,2 milioni di euro del 30 settembre 2020."Prosegue la crescita dei nostri ricavi in entrambe le linee di business Agency e Corporate Services e Real Estate Network Services - commenta l'- grazie al marcato aumento nei ricavi di Patrigest (+62%), all'ulteriore incremento dei volumi di Abaco Team (+14%) e ai proventi quasi raddoppiati dell'Agency diretta: Santandrea +66%, Corporate +70%, Portfolio Management +31% e Gabetti Home Value +129%".Il gruppo sottolinea che il risultato al 30 settembre 2021 è superiore sia a livello di ricavi, sia a livello di margini rispetto alle previsioni di budget, soprattutto grazie alla performance di Gabetti Lab "favorita dal grande interesse mostrato dal mercato ai progetti di riqualificazione energetica".; per Gabetti Lab si aspetta un andamento più attenuato rispetto a quanto registrato nei primi 9 mesi dovuto alla mole di pratiche da dover lavorare.