ITA Airways, programma "Volare" supera soglia 100.000 iscritti

(Teleborsa) -raggiunge un importante traguardo con il programma di loyalty, che ha giàad appena un mese dalla sua nascita, arrivandoPer celebrare questo risultato la Compagnia ha deciso di, che, iscrittosi con lo status Smart, riceveràdirettamente, facendo uno scatto in avanti di due livelli. Il Premium dà accesso ad una serie di servizi dedicati come il check-in presso i banchi di Business Class, il fast track presso l’aeroporto di Roma Fiumicino e di Milano Linate e l’imbarco prioritario."Il cliente è al centro della nostra strategia e per noi è fondamentale non solo capirne le esigenze e soddisfarne le aspettative, ma anche farlo sentire apprezzato e coccolato", commentaChief Commercial Officer di ITA Airways.Il Programma "Volare" è stato progettato per assicurare ai clientie prevede 4 livelli: smart, plus, premium ed executive. Grazie alle partnership commerciali, inoltre, "Volare" offrirà ai clienti un’ampia gamma di servizi e prodotti messi a disposizione da ITA Airways e dai suoi partner. L’iscrizione al programma è disponibile via web e sull’APP della Compagnia. Il catalogo dei servizi e prodotti verrà rilasciato nel 2022.