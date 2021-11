L'indice delle società High Tech italiane in territorio positivo (+1,47%)

comparto tecnologico a Milano

(Teleborsa) - Scambi in rialzo per ilche segue l'andamento prudente evidenziato dall'Ilha aperto a 173.645,6, in aumento di 2.551,9 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'si è mosso con cautela a 1.011, dopo aver avviato la seduta a 1.011.Tra ledi Piazza Affari dell'indice tecnologia, nuovo spunto rialzista per, che guadagna bene e porta a casa un +1,27%.Tra le medie imprese quotate sul, brilla, chiudendo la seduta con un aumento del 2,53%.Balza in avanti, che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,07%.Tra le azioni del, effervescente, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 5,75%.Protagonista, tra i titoli del, che chiude la seduta con un rialzo del 3,98%.Seduta vivace per, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dell'1,17%.