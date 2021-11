Marr, ricavi nove mesi superano 1 miliardo

Marr

(Teleborsa) - Alla fine dei primi nove mesi idiraggiungono i 1.076,9 milioni di Euro, in crescita rispetto agli 856,1 milioni del 2020; ricavi totali che erano invece stati 1.302,1 milioni nel 2019.L’ EBITDA si attesta a 71,5 milioni di Euro (33,2 milioni nel 2020), mentre l’è pari a 46,1 milioni (5,4 milioni nel pari periodo 2020).Ilsi posiziona a 28,3 milioni di Euro (1,0 milioni nel 2020) e risente di oneri non ricorrenti pari a 2,9 milioni di Euro contabilizzati nel secondo trimestre e relativi all’estinzione anticipata, avvenuta in data 23 luglio 2021, del prestito obbligazionario USPP in dollari sottoscritto nel luglio 2013.al 30 settembre 2021, che include 23,3 milioni di debito per il pagamento di dividendi deliberati dall’Assemblea del 6 settembre, si attesta a 134,2 milioni ed è in miglioramento rispetto ai 186,5 milioni del 30 giugno 2021 e ai 216,5 milioni del 30 settembre 2020, oltre che inferiore ai 184,7 milioni del 30 settembre 2019.