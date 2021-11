Wall Street chiude contrastata. Positivo il Nasdaq

Dow Jones

indice americano

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

materiali

informatica

utilities

telecomunicazioni

beni industriali

Walgreens Boots Alliance

DOW

Salesforce.Com

Caterpillar

Walt Disney

Visa

Honeywell International

Cisco Systems

Western Digital

Seagate Technology

Bed Bath & Beyond

Xilinx

Ross Stores

Marriott International

Intuitive Surgical

Citrix Systems

(Teleborsa) - A New York, si è mosso sotto la parità il, che scende a 35.921 punti, con uno scarto percentuale dello 0,44%: l'prosegue in tal modo una serie negativa, iniziata martedì scorso, di tre ribassi consecutivi, mentre, al contrario, resta piatto l', con chiusura su 4.649 punti. In frazionale progresso il(+0,29%); senza direzione l'(-0,04%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+0,85%) e(+0,53%). Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-0,60%),(-0,47%) e(-0,42%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,98%),(+1,50%),(+1,12%) e(+0,91%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -7,08%.Seduta drammatica per, che crolla del 2,33%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,95%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,75%.Tra idel Nasdaq 100,(+6,44%),(+6,30%),(+5,92%) e(+5,50%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,70%.Sensibili perdite per, in calo del 2,56%.In apnea, che arretra del 2,42%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,89%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 72,4 punti; preced. 71,7 punti).