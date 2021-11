Certificati digitali da oggi liberamente scaricabili

(Teleborsa) -liberamente scaricabili a partire da oggi dalla piattaformadel Ministero dell'Interno. Ad inaugurare il servizio è stato il Presidente della Repubblica,, che ha scaricato, in anteprima, il primo certificato digitale."E' un atto simbolico: oggi si raccolgono i frutti di anni di lavoro, nel segno della digitalizzazione e della semplificazione", ha spiegato il Ministro della PA, che definisce queste iniziativa "un passo avanti" che "supera l'epoca dei certificati cartacei, dei bolli e delle code agli sportelli, metafora classica della burocrazia inutilmente vessatoria".a partire da oggi dal sito www.anagrafenazionale.interno.it: Nascita, matrimonio, Cittadinanza, Esistenza in vita, Residenza, Residenza AIRE, Stato civile, Stato di famiglia, Residenza in convivenza, Stato di famiglia AIRE, Stato di famiglia con rapporti di parentela, Stato Libero, Anagrafico di Unione Civile, Contratto di Convivenza.Per i certificati digitalie saranno quindi gratuiti (e disponibili in modalità multilingua per i comuni con plurilinguismo). Potranno essere rilasciati anche in forma contestuale (ad esempio cittadinanza, esistenza in vita e residenza potranno essere richiesti in un unico certificato).Al portale si accede con la propria(SPID, Carta d'Identità Elettronica, CNS) e se la richiesta è per un familiare verrà mostrato l’elenco dei componenti della famiglia per cui è possibile richiedere un certificato. Il servizio, inoltre, consente la visione dell'anteprima del documento per verificare la correttezza dei dati e di poterlo scaricare in formato .pdf o riceverlo via mail.Sono iscritti al portale dell'anagrafe nazionale(63 Comuni devono ancora aderire)compresi 5,7 milioni di persone dell’Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), pari al 98% della popolazione italiana.ANPR è un progetto del Ministero dell’Interno la cuii, quale partner tecnologico dell’amministrazione economico-finanziaria, che ha curato anche lo sviluppo del nuovo portale.Il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri è titolare del coordinamento tecnico-operativo dell’iniziativa.Si tratta di un sistema integrato, efficace e con alti standard di sicurezza, che consente ai Comuni di interagire con le altre amministrazioni pubbliche. Permette ai dati di dialogare, evitando duplicazioni di documenti, garantendo maggiore certezza del dato anagrafico e tutelando i dati personali dei cittadini.Per la Pubblica Amministrazione significasuperando le precedenti frammentazioni, ottimizzare le risorse, semplificare e automatizzare i servizi anagrafici. Per i cittadini vuol dire accedere a, risparmiando tempo e risorse, evitando di duplicare informazioni già fornite in precedenza alle diverse amministrazioni che offrono servizi pubblici.A questi primi certificati scaricabili online se ne potranno aggiungere facilmente altri senza modifiche al quadro normativo e nei prossimi mesi saranno implementati ulteriori servizi per il cittadino, come le procedure per effettuare il cambio di residenza.