Chiusura in rialzo per la Borsa di Milano e le altre Borse europee

(Teleborsa) -, al pari delle principali Borse Europee. Stabile sulla piazza di New York l'. Questa mattina, l a presidente della BCE ha detto che è "molto improbabile" che nel prossimo anno si verifichino le condizioni stabilite per procedere adi interesse.Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,21%. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.863,5 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-0,99%) si attesta su 79,99 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +121 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,93%.performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,34%, nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità, e resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,53%.Il listino milanese mostra un timido guadagno in chiusura, con ilche ha messo a segno un +0,49%, consolidando la serie di quattro rialzi consecutivi, avviata mercoledì scorso; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,42%, portandosi a 30.528 punti.Sulla parità il(-0,06%); in lieve ribasso il(-0,29%).Nella Borsa di Milano, il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,78 miliardi di euro, in calo di 580,1 milioni di euro, rispetto ai 2,36 miliardi della vigilia; i volumi si sono attestati a 0,65 miliardi di azioni, rispetto ai 0,98 miliardi precedenti.Tra idi Milano, in evidenza(+3,06%),(+1,83%),(+1,60%) e(+1,36%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -0,74%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,68%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,58%.Tra i(+3,62%),(+3,27%),(+2,82%) e(+2,59%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -6,80%.Tonfo di, che mostra una caduta del 6,78%.Lettera su, che registra un importante calo del 5,77%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,70%.