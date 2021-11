Codacons: bene certificati digitali ma Spid sia gratuito

(Teleborsa) - Ilaccoglie con soddisfazione le novità che da domani interesseranno i servizi anagrafici, con la possibilità per i cittadini che dispongono didi richiedere gratuitamente online copia dei certificati.Ma l'associazione - si legge in una nota - "ritiene che lopecie per venire incontro alle fasce più deboli. L'associazione dei consumatori riferisce di aver inviato un'istanza a Poste Italiane e al ministero dell'Economia, chiedendo di reintrodurre la gratuità dei servizi legati allo Spid presso gli uffici postali, a tutela delle categorie di cittadinii certificati scaricabili gratuitamente a partire da oggi dal sitoNascita, matrimonio, Cittadinanza, Esistenza in vita, Residenza, Residenza AIRE, Stato civile, Stato di famiglia, Residenza in convivenza, Stato di famiglia AIRE, Stato di famiglia con rapporti di parentela, Stato Libero, Anagrafico di Unione Civile, Contratto di Convivenza.Per i certificati digitalie saranno quindi gratuiti (e disponibili in modalità multilingua per i comuni con plurilinguismo).