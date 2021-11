Covid, Salute-Mims: nelle grandi stazioni preferibile controllo Green Pass prima di salire sul treno

(Teleborsa) - Nellecon gate di accesso ai binari (Milano Centrale, Firenze S.M.N., Roma Termini) "è preferibile che il controllo della certificazione verde sia svolto a terra, prima della salita sul mezzo. Qualora questo non fosse possibile, il controllo può essere effettuato dal personale insieme al controllo del biglietto di viaggio". È quanto si legge nell'emanata da Ministero della Salute e Mims che prevede anche che in caso di passeggeri che sui treni presentino sintomi riconducibili al, lae lepossono decidere di fermare il treno per procedere ad un intervento. Suie sui mezzi di trasporto non di linea, inoltre, è "opportuno evitare che il passeggero occupi il posto disponibile vicino al conducente".Sonoi casiaccertati nelle ultime 24 ore in Italia con 248.825 imolecolari e antigenici (ieri ne erano stati effettuati 445.593). Sale il rapporto positivi/tamponi a 2,1% (ieri 1,7%). Sonoregistrati oggi, che porta il conteggio totale a 132.819 morti da inizio pandemia. In aumento sia il numero di pazienti ricoverati in(oggi sono 17 in più, 475 totali), sia quello degli ospedalizzati con sintomi, 161 in più rispetto a ieri (sono 3.808 in totale).