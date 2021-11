DigiTouch sale al 100% di Purple Ocean

DigiTouch

(Teleborsa) -, Cloud Marketing Company annuncia che, ottemperando all’accordo contrattuale assunto in data 7 novembre 2018, ha perfezionato in data odierna l’, società specializzata nel Cloud e nello sviluppo di servizi e soluzioni di “software, platform e networks as a service”,Purple Ocean è la società del Gruppo DigiTouch che si occupa di progetti complessi in ambito infrastrutturale e di migrazioni su Cloud Ibridi per clienti di fascia enterprise.Ilper l’acquisto del 49% è stato fissato in 2 milioni di euro di cui 1,2 milioni corrisposti in data odierna (di questi 200 mila sono stati riconosciuti in azioni DigiTouch a valore corrente) e i restanti 800 mila, senza maturazione di interessi, in sei rate bimestrali a partire dal 15 gennaio 2022.I risultati di Purple Ocean da quando è stata acquistata dal Gruppo DigiTouch nel 2018 e fatturava Euro 897mila hanno mostrato tassi di crescita anche maggiori di quelli del mercato con una previsione di chiusura per il 2021 pari a circa Euro 2,3 milioni, Ebitda Adjusted pari a circa Euro 900mila e una PFN positiva di Euro 1,3 milioni.Questa operazione - spiega una nota - "si inserisce nel processo di semplificazione e razionalizzazione della struttura societaria del Gruppo DigiTouch".