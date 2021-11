Eni, Coral-Sul FLNG pronta a salpare per il bacino del Rovuma

Eni

(Teleborsa) -, in qualità di Operatore Delegato e per conto dei partner di Area 4 (ExxonMobil, CNPC, GALP, KOGAS ed ENH) ha tenuto oggi la cerimonia di battesimo di. L'evento si è svolto presso i cantieri navali di Samsung Heavy Industries a Geoje, in Corea del Sud, alla presenza di S. E. Filipe Jacinto Nyusi, Presidente della Repubblica del Mozambico, e S. E. Moon Jae-in, presidente della Repubblica di Corea.La FLNG (Floating Liquefied Natural Gas), che è parte del progetto Coral South, sarà ora rimorchiata e ancorata nel bacino di Rovuma, al largo del Mozambico. L'avvio della produzione è previsto nella seconda metà del 2022 e contribuirà ad aumentare la disponibilità di gas in un contesto di mercato altamente competitivo., appena 36 mesi dopo l'ultimo pozzo esplorativo. Le attività di costruzione della FLNG sono iniziate nel 2018 e sono state completate nei tempi e nei costi, nonostante la pandemia. Parallelamente alle attività di costruzione in Corea, diverse attività sono state intraprese in Mozambico, con il pieno supporto delle autorità locali, tra cui la campagna di perforazione e completamento in acque ultra-profonde (2000m wd) che ha coinvolto le più alte competenze e attrezzature tecnologiche e operative.Il progetto Coral South genererà introiti significativi per il Paese, e creerà più di 800 nuovi posti di lavoro durante il periodo operativo., ha dichiarato: “per il know-how le e tecnologie di costruzione utilizzate. È in linea con l’avvio dello sviluppo delle risorse di gas mozambicane, anch’esse di primissima qualità., e nel percorso verso un futuro energetico decarbonizzato, in cui il gas svolge un ruolo essenziale di transizione”.Coral-Sul FLNG ha implementato un approccio integrato all’ottimizzazione energetica, basato su una analisi sistematica dell'efficienza energetica. Questi includono, tra l’altro, zero flaring durante le normali operazioni, l'uso di turbine a gas aeroderivate termicamente efficienti per la compressione di refrigeranti e la generazione di elettricità, l'uso della tecnologia Dry Low NOx per ridurre le emissioni di ossidi di azoto e sistemi di recupero del calore residuo per il processo.