Eventi e scadenze: settimana del 15 novembre 2021

(Teleborsa) -Parlamento Europeo - ECON committee meeting - Riunione della Commissione per i problemi economici e monetari24esima Frankfurt Euro Finance Week - L'Euro Finance Week è una importante assemblea del settore finanziario in Europa. L'evento tratta gli argomenti di attualità del settore e offre una piattaforma per lo scambio. Sarà possibile seguire gli eventi sul posto o in rete digitaleConsiglio dell'UE - Consiglio “Affari esteri”Banca d'Italia - Finanza pubblica; fabbisogno e debito; Debito lordo delle Amministrazioni pubbliche; Debito delle Amministrazioni centrali; Mercato finanziario11.00 - BCE - Discorso di apertura di Christine Lagarde, in audizione davanti al Commissione degli Affari Economici e Monetari (ECON) del Parlamento EuropeoTesoro - Regolamento medio-lungo- Appuntamento: Pubblicazione del NAV per Azione relativo al terzo trimestre 2021- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntiveConsiglio dell'UE - Consiglio "Affari esteri" (Difesa)Attività istituzionali - Il Presidente Mattarella andrà a Madrid per la Visita di Stato in SpagnaAssemblea 2021 - Confesercenti - L'evento sarà aperto dal messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il tema sarà il futuro delle imprese, del turismo, del commercio e dei servizi, tra emergenza sanitaria ed economica e ripartenza. Interverranno la Presidente di Confesercenti Patrizia De Luise, il Ministro per lo sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, il presidente del M5S Giuseppe Conte, il segretario del PD Enrico Letta, la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, il segretario della Lega Matteo SalviniBanca d'Italia - L'economia del Lazio, della Sicilia e del Molise - aggiornamenti congiunturaliIEA - Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio15.00 - BCE - Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- Risultati di periodoXIV Simposio COTEC Europa - Si terrà a Malaga, il Simposio organizzato dalle COTEC di Italia, Portogallo, e Spagna. Parteciperanno il Presidente Mattarella, il Re di Spagna e il Presidente del Portogallo nella loro qualità di Presidenti Onorari delle COTEC dei rispettivi Paesi. Verranno affrontate azioni comuni sui temi della politica dell'Innovazione ed attivare iniziative specifiche di collaborazioneBanca d'Italia - Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia; L'economia della Liguria e della Calabria - aggiornamenti congiunturali10.00 - Comitato esecutivo Abi - Interverrà Daniele Franco, Ministro dell'Economia e delle Finanze15.00 - Abi - Il Presidente dell'Abi Antonio Patuelli sottoscriverà con il Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese il Nuovo Accordo Quadro per la prevenzione e il contrasto al fenomeno dell'usura. L'appuntamento potrà essere seguito in streaming sul sito del Ministero dell'Interno- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodoParlamento Europeo - ECON committee meeting - Riunione della Commissione per i problemi economici e monetariConsiglio dell'UE - "Affari esteri" (Coesione) - I ministri responsabili della politica di coesione terranno un dibattito orientativo sul contributo dei programmi della politica di coesione alla ripresa, alle transizioni verde e digitale. Si concentreranno sulle sinergie tra i fondi della politica di coesioneBanca d'Italia - L'economia della Toscana, del Piemonte e del Veneto - aggiornamenti congiunturaliIl Giornale d’Italia festeggia i suoi 120 anni. - L'evento, che avrà luogo a Milano, ripercorrerà attraverso le pagine del quotidiano alcune delle tappe più significative della storia del nostro Paese. Sarà presentata anche la nuova veste del giornale in versione digitale. Tra i vari interventi, quelli di Giuseppe Sala, Sindaco di Milano, Luciano Fontana, Direttore del Corriere della Sera, Sergio Luciano, Direttore di Economy, e Vittorio Sgarbi, critico d'arte. Tra gli ospiti ci saranno personalità del mondo istituzionale, politico, economico e sociale, imprenditori e manager8.00 - ACEA - Pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nel mese di ottobre- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodoRating sovrano - Grecia - Moody's pubblica la revisione del merito di creditoBanca d'Italia - Rapporto sulla Stabilità Finanziaria; Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'estero; L'economia del Friuli Venezia Giulia, della Lombardia e della Puglia - aggiornamenti congiunturaliRating sovrano - Danimarca - DBRS pubblica la revisione del merito di credito31° Frankfurt European Banking Congress - Il tema del congresso, "From Recovery to Strength", è ispirato alle sfide che l'economia deve affrontare dopo la pandemia. Il forum valuterà le opportunità che la politica economica apre per le istituzioni finanziarie e le imprese. Analizzerà, con relatori sessioni di panel, le misure che possono promuovere la ripresa economica garantendo la stabilità fiscale e finanziaria. Discorso di apertura di Christine LagardeRating sovrano - Malta e Svizzera - Fitch pubblica la revisione del merito di creditoScadenze tecniche - Scadenza Futures su Azioni e Opzioni- Risultati di periodo