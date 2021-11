Lieve ribasso per l'indice dei beni personali italiano (-0,69%), giornata da dimenticare per FILA

settore beni personali a Milano

comparto beni personali e casalinghi europeo

comparto degli articoli casalinghi in Italia

indice EURO STOXX Personal & Household Goods

media capitalizzazione

FILA

Ftse SmallCap

Ivs Group

(Teleborsa) - Ilsi muove in territorio negativo. In moderato rialzo ilIlha avviato gli scambi a quota 109.686,1, con un decremento di 766,1 punti rispetto alla chiusura precedente, mentre l'viaggia a 1.565, dopo aver avviato la seduta a 1.560.Tra i titoli adel comparto beni per la casa, affonda sul mercato, che soffre con un calo del 4,68%.Tra le azioni del, debole la giornata per, che passa di mano con un calo dello 0,97%.