MEF, Freni: "Regolazione settore gioco d'azzardo non soddisfacente. Nuova proposta entro l'anno"

(Teleborsa) - "Il Gioco legale rappresenta uno dei settori a più alto impatto di gettito e in tutti i segmenti presenta un'elevatissima ricaduta in termini occupazionali. Occorre quindi che l'intero comparto sia dotato di una regolamentazione stabile e di qualità. Non possiamo permetterci incertezze ulteriori che finirebbero soltanto per penalizzare le imprese che operano nella legalità". Questo il messaggio lanciato dal, intervenuto questa mattina, presso la Sala Capitolare del Senato della Repubblica, alla presentazione del "Rapporto Lottomatica-Censis sul Gioco Legale" in Italia.

"Tante, tantissime. La qualità della regolazione non è ancora soddisfacente. Puntiamo a migliorarla dando voce a tutti quei settori che ancora non hanno avuto voce. L'obiettivo è avere una regolazione omogenea su tutto il territorio nazionale, nel rispetto delle competenze di Regioni, Province e Comuni, ma anche a livello europeo. Il paradosso è che abbiamo una regolazione di secondo livello molto funzionante e una regolazione di primo livello che può essere migliorata. Il nostro impegno è cercare di migliorarla e credo che partiremo con una legge delega che possa consentire finalmente un riassetto complessivo del settore. Un riassetto che il settore aspetta da tanti anni. Le tempistiche le decide il Parlamento. Stiamo chiudendo il testo della legge delega e contiamo di proporlo al Consiglio dei ministri e al Parlamento in tempi ragionevolmente brevi. Il mio auspicio è che possa essere proposto al Parlamento entro l'anno".