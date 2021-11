MotorK, ricavi ed EBITDA in netta crescita nel terzo trimestre 2021

MotorK

(Teleborsa) -, azienda che si è recentemente quotata ad Amsterdam e specializzata in soluzioni SaaS per il retail automotive, ha registrato undi 8,1 milioni di euro nel terzo trimestre del 2021, in crescita dell'86% rispetto al terzo trimestre del 2020, e di 20,9 milioni di euro nei primi 9 mesi del 2021, in aumento del 54% rispetto al 30 settembre 2020. L'del terzo trimestre 2021 è stato di 1,4 milioni di euro, con undel 17,5%, mentre quello dei 9 mesi del 2021 pari a 1,8 milioni di euro, con un margine EBITDA rettificato dell'8,6%. Nel terzo trimestre dello scorso anno l'EBITDA era in negativo per 212 mila euro.La spesa totale in(R&S) ha raggiunto i 2 milioni di euro nel terzo trimestre del 2021, in crescita del 53% rispetto agli 1,3 milioni del terzo trimestre, per un totale di 5,4 milioni di euro, pari al 26% del fatturato, nei primi 9 mesi del 2021. Alla luce dei risultati positivi, l'azienda ha detto che idovrebbero rientrare nelladi 25-27 milioni di euro."Nel terzo trimestre, MotorK ha continuato a fornire una solida crescita dei ricavi guidata dalle, che offre una suite completa di prodotti per supportare l'intero ciclo di vita del veicolo e l'intero percorso del cliente", ha commentatodi MotorK.Guardando al futuro, il numero uno della società ha affermato che il focus continuerà ad essere "sull'innovazione per rafforzare ulteriormente la nostra proposta di valore e l'espansione dell'offerta SaaS", oltre che nell'identificare e sfruttare attivamente leper acquisire nuovi clienti e lanciare offerte aggiuntive in nuovi mercati e aree geografiche".