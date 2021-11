Nutriscore, Patuanelli: posizione italiana non è mediabile

(Teleborsa) - "Sulvanno fatti dei ragionamenti per migliorare quello che è uscito dal Consiglio dei Ministri". Lo ha detto il Ministro delle Politiche Agricole,, a margine dell'in corso a Bruxelles."Posto che gran parte delha avuto la proroga che chiedevamo e anche i bonus edilizi al 65%% e 50 hanno una proroga triennale, che è elemento di certezza per chi vuole fare investimenti, credo si possa ragionare in modo sensato di alcune modifiche all'impianto pe la proroga del superbonus per le monofamiliari". Sul"abbiamo trovato accolte le nostre proposte di miglioramenti della parte di reinserimento nel modo del lavoro di chi è occupabile - ha aggiunto - non credo che su quello ci saranno modifiche. La, il taglio del cuneo fiscale. Credo si debba fare attenzione alle, a quel ceto medio che è scivolato verso, ha sottolineato il ministro.In programma oggi per Patuanelli alcuni incontri bilaterali, tra cui uno con il suo omologo francese "in vista del semestre francese di presidenza. Uno dei temi sarà il Nutriscore - ha spiegato a margine dell'Agrifish - sul quale vogliamo subito chiarire la nostra posizione cheha ribadito nuovamente - massima contrarietà a mettere un colore al cibo. Non esiste un cibo che di per sè può avere un", ha concluso.