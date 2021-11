Petrolio, Descalzi (ENI): può raggiungere 100 dollari, ma non per molto tempo

ENI

(Teleborsa) - Secondo, amministratore delegato di, il greggio potrebbe toccare i 100 dollari, a causa della mancanza di investimenti tra le compagnie energetiche, anche se un tale livello non sarebbe sostenibile a lungo. "- ha detto a Bloomberg Television -. Quando il prezzo è così alto", i consumatori potrebbero ridurre il loro consumo di energia."Questo prezzo è strutturalmente forte a causa della", ha detto Descalzi ad Abu Dhabi, dove sta partecipando alla conferenza ADIPEC su petrolio e gas. "Da sette anni o più,. Stiamo investendo più o meno il 50% di quello che abbiamo investito nel 2013", ha sottolineato. Intanto, ha evidenziato, il consumo globale di petrolio si sta avvicinando ai 100 milioni di barili al giorno, o vicino ai massimi storici: "C'è un divario tra domanda e offerta.".Intanto, si registra una giornata fiacca per l'oro nero sui mercati. Alle 13.00, i future sul greggiodi gennaio 2022 hanno raggiunto gli 80,79 dollari al barile, in ribasso di 1,38 dollari o dell'1,68%. I future sul greggio statunitense West Texas Intermediate () di dicembre 2021 scambiano in diminuzione di 1,19 dollari, o dell'1,47%, a 79,60 dollari al barile.Nonostante non si possa dire con certezza se i prezzi raggiungeranno, o supereranno, la soglia psicologica dei 100 dollari, i manager delle più grandi compagnie energetiche si aspettano comunque che rimangano su livelli sostenuti. "C'è un mercato costruttivo al momento e penso che", ha detto il CEO di, Bernard Looney, alla stessa conferenza.