Petrolio, prezzi in ribasso. Attesa decisione Biden su riserve

(Teleborsa) - Si muovono al ribasso, a inizio settimana, le quotazioni di petrolio messe sotto pressione dalle attese di un aumento dell'offerta e di una domanda più debole a causa dell'incremento dei costi energetici.I future sul greggioscendono dello 0,6% a 81,73 dollari al barile, mentre il(West Texas Intermediate) cede lo 0,5% a 80,38 dollari al barile.Il mercato petrolifero è sceso nelle ultime tre settimane, colpito dal rafforzamento del dollaro e dalla speculazione che l'amministrazione del presidentepotrebbe decidere di utilizzare le riserve strategiche di oro nero per raffreddare i prezzi.La scorsa settimana, l’OPEC ha rivisto al ribasso le stime sulla domanda di petrolio , indicando per il quarto trimestre una richiesta di 99,49 milioni di barili al giorno, in calo di 330.000 barili dalle previsioni del mese scorso e per l'anno 2021 una domanda di 96,44 milioni di barili, in calo di 160 mila rispetto alla previsione precedente. La crescita annuale è stata quindi rivista al ribasso a 5,65 milioni di barili.La revisione della domanda - si legge nell'dell'Opec - ha a che fare con la domanda più lenta del previsto di Cina e India e con il rallentamento indotto dagli elevati prezzi dell'energia nell’ultimo trimestre dell’anno.