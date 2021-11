Piazza Affari tonica in un'Europa cauta

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Continua all'insegna dellail bilancio nel Vecchio Continente, con l'attenzione degli investitori che resta puntata sulla Federal Reserve ma anche sull'andamento poco rassicurante dell'epidemia di Covid-19.Sul mercato valutario, l'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,145. L'è sostanzialmente stabile su 1.864,2 dollari l'oncia. Giornata negativa per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 79,62 dollari per barile, in calo dell'1,45%.Lofa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,55% a quota +118 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,89%.andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,12%, poco mosso, che mostra un -0,2%; giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,4%. Lieve aumento per la Borsa Milanese, con ilche sale dello 0,22% a 27.794 punti, mentre, al contrario, giornata senza infamia e senza lode per il, che rimane a 30.456 punti.di Piazza Affari, sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,93% forte dei risultati annunciati la scorsa settimana.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,89%.Ben impostata anche, che mostra un incremento dell'1,79%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,27%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,87%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,80%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,78%.Tra i(+2,82%),(+2,81%),(+2,58%) e(+2,37%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -7,06%.Pesante, che segna una discesa di ben -7,03 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 6,92%.Sensibili perdite per, in calo del 3,30%.