Premier britannico Johnson ammette: risultato Cop26 "venato di delusione"

(Teleborsa) - Qualcuno ha pensato che si poteva fare di più, altri l'hanno definita una svolta storica: la conferenza internazionale sul clima di Glasgow () lascia gli osservatori interdetti e, in eredità, una causa dell'Il Premier britannicol'ha definito un, poiché il carbone viene "condannato a morte", e rappresenta "quel punto di svolta che il mondo aveva bisogno di vedere", grazie all'abbassamento del target di innalzamento della temperatura sotto gli 1,5 gradi Ma l'esito - ha ammesso - èperché come sempre si poteva fare di più."La storia è stata fatta qui a Glasgow", ha detto invece il Presidente della Cop26 Alok Sharma, che aveva commentato i punti mancanti dell'accordo con un "capisco la delusione, ma è vitale proteggere questo pacchetto".Il vertice è stato un flop per gli ambientalisti più convinti come Greta Thundberg, secondo cui i lavori sono stati un "bla,bla,bla", mentre "il vero lavoro continua fuori da queste stanze".Tre sono punti fermi dell'accordo firmato dalla quasi totalità dei 200 Paesi del mondo: l'impegno a mantenere l'innalzamento della temperatura entro gli 1,5 gradi centigradi rispetto all'era pre-industriale (un passo avanti rispetto all'Accordo di Parigi che fissava il tetto in 2 gradi centigradi); l'impegno a ridurre entro il 2030 le emissioni di CO2 del 45% rispetto ai livelli del 2010 ed a dimezzarle entro il 2050; l'impegno a riformulare entro il 2022 i piani nazionali per la decarbonizzazione.La Cop26 in realtà aveva ambizioni più grandi ed alcuni punti sono stati stralciati all'ultimo minuto, per l'opposizione di Cina ed India, ancora restii a decretare lo stop assoluto alle fonti fossili e più inquinanti. E così l'India è riuscita a cambiare la formulazione del comunicato finale sulle centrali a carbone, facendo sostituire il termine "eliminazione graduale" con "riduzione graduale".L'altro punto di compromesso riguarda l'eliminazione dei sussidi alle fonti fossili, poiché Pechino e Nuova Delhi hanno fatto notare che non è compito dell'ONU dare prescrizioni sulle fonti energetiche e perché è giusto che i Paesi in via di sviluppo abbiano diritto ad una quota "equa" di emissioni di carbonio (carbon budget).