Reply, ricavi ed EBITDA in crescita a doppia cifra nei 9 mesi 2021

Reply

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e specializzata nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali, ha registrato unconsolidato pari a 1.073,4 milioni di euro nei primi nove mesi dell'anno, in crescita del 18,2% rispetto ai 908,3 milioni di euro registrati al 30 settembre 2020. L'consolidato è stato di 183,2 milioni di euro (+29,8%), mentre l'è stato di 150 milioni di euro (+31,9%). Laal 30 settembre 2021 è positiva per 244,4 milioni di euro, mentre al 30 giugno 2021 risultava positiva per 165,4 milioni di Euro."I primi nove mesi 2021 sono stati molto positivi, sia in termini di fatturato che di marginalità - ha dichiaratodi Reply - Anche nell'ultimo trimestre abbiamo registrato unada parte delle aziende su due direttrici principali di innovazione: cloud e intelligenza artificiale"."Oggi Reply - ha aggiunto Rizzante -, abbinandole ad una capacità di execution e delivery di altissima qualità. Questo mix ci consente di affrontare con determinazione i prossimi mesi, con l'obiettivo di affermarci in quelle nicchie di innovazione che sempre più saranno determinanti nella quotidianità delle persone e delle aziende, come il green tech e tutti gli ambiti ancora in gran parte inesplorati dati dalla fusione del mondo digitale nel mondo fisico attraverso l’uso combinato di tecnologie come digital twin, intelligenza artificiale, robotica e realtà aumentata".