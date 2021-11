SACE partecipa a 4Weeks4Inclusion con uno show cooking all'insegna dell'inclusione

TIM

(Teleborsa) -è il tema di uno show cooking organizzato da SACE presso gli spazi di Eataly a Roma, nell'ambito delle iniziative della 4 Weeks 4 Inclusion, la maratona dedicata alla Diversity&Inclusion organizzata da, alla quale partecipano oltre 200 aziende.L'iniziativa sarà trasmessa live su Youtube il giorno 16 novembre alle ore 16 e vedrà come protagonisti anche i rappresentanti di altre cinque aziende.Sarà un’occasione unica per promuovere le pari opportunità in azienda e nella vita di tutti i giorni - contro ogni tipo di discriminazione di genere, cultura, disabilità, età, orientamento affettivo, identità di genere - attraverso una ricetta realizzata dalla Responsabile delle Risorse Umane di SACE, Li, assieme aGestore delle Diversità di Banca d’Italia-Eurosistema,Responsabile HR e Talent Development di Studio Chiomenti,Diversity Ambassador Lead e HR Business Partner di Oracle Italia,Responsabile Relazioni Istituzionali di Fastweb eResponsabile Diversity and Inclusion Enel Italia. A guidare i partecipanti ci sarà la giovane chef abruzzese“Sta finalmente maturando la convinzione che la diversità sia sinonimo di ricchezza e gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Onu legati alla Gender Equality e alla Riduzione delle Disuguaglianze non lasciano dubbi in questo senso", ha dichiarato, Responsabile Risorse Umane di SACE, rinnovando l'impegno del Gruppo volto a "creare un ambiente di lavoro equo e inclusivo, a vantaggio non solo del benessere delle nostre persone e di una cultura aziendale che non lasci indietro nessuno, ma anche della nostra crescita".Nell’ottobre 2020 l’azienda guidata da Pierfrancesco Latini ha varato una, che si concretizza in una serie di azioni volte a valorizzare tutte le dimensioni della diversità (parità di genere, inclusione LGBT+, supporto alla genitorialità, incontro generazionale e interculturale, integrazione dei colleghi con disabilità). Azioni che si concretizzano in strumenti di welfare e work life balance, progetti di reverse-mentoring intergenerazionale, supporto psicologico, incontri di informazione e sensibilizzazione.Nel 2021, inoltre, è nata ladedicata ai temi della Diversity & Inclusion: un gruppo di colleghe e colleghi che volontariamente si sono uniti per diffondere e irradiare in azienda una cultura inclusiva, attraverso la condivisione di idee e proposte di azione.Inoltre, SACE partecipa da diversi anni ad alleanze di imprese impegnate per la valorizzazione delle diversità, comee Pi, per condividere best practice e costruire insieme ad altre aziende paradigmi di lavoro solidali e inclusivi. Quest’anno, il Gruppo sostiene l’adesione di 30 colleghe under 35 a, principale network italiano di giovani professioniste dedicato all’empowerment femminile, e in collaborazione con l'Associazione EDGE, promuove la seconda tranche dello studio realizzato dal think tank di giovani ricercatori di Tortuga, sulla relazione tra inclusività, in particolare LGBT+, e lo sviluppo economico locale.