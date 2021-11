Sostenibilità, Enel riconferma leadership globale

Enel

(Teleborsa) -confermata nell’autorevole(DJSI World) per ilconsecutivo con un punteggio totale di 88 nelle dimensioni economiche, ambientali e sociali utilizzate per valutare le aziende, attraverso loEnel - si legge nel comunicato ufficiale -che include anche la sua controllata spagnola Endesa. Inoltre, la controllata sudamericana del Gruppo, Enel Américas, è stata confermata nel Dow Jones Sustainability Emerging Markets Index e nel Dow Jones Sustainability MILA 1 Pacific Alliance Index, nonché nel Dow Jones Sustainability Chile Index; inoltre, la controllata cilena di Enel, Enel Chile, rientra ancora una volta in tutti e tre gli indici."La nostra presenza nel DJSI per il diciottesimo anno consecutivoguidando la transizione energetica e promuovendo pratiche di business responsabili, massimizzando così il valore condiviso per tutti i nostri stakeholder", sottolineaAmministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo Enel. "Guardiamo infatti al, dei prodotti, dei servizi e di tutta la nostra azienda, puntando sempre ad essere in armonia con i nostri