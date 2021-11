Sostenibilità mondiale, Terna ai vertici per tredicesimo anno consecutivo

Terna

(Teleborsa) -confermata ai vertici dellaIl gestore della rete elettrica nazionale è stato incluso per il tredicesimo anno consecutivo nele nel più restrittivoLa valutazione annuale diche analizza le performance di sostenibilità delle imprese internazionali a maggiore capitalizzazione, si basa su severi criteri economici, ambientali e sociali e su una review delle principali controversie. Le aree analizzate comprendono:Terna - si legge nella nota - "che seleziona l’eccellenza nel campo della sostenibilità. La società guidata da Stefano Donnarumma è stata valutata con un punteggio totale di 89 secondo criteri economici, ambientali e sociali impiegati per monitorare oltre 5.000 aziende presenti nelle Borse internazionali".Questo primato riconosce ancora una volta il ruolo dier una rete sempre più sostenibile, sicura e resiliente, e testimonia le eccellenti performance registrate dalla società nei settori Ambiente, Sociale e Governance (ESG).di investimenti previsti da Terna nel Piano Industriale 2021-2025è per sua natura sostenibile, in base ai criteri della Tassonomia Europea. Tali investimenti sono finalizzati all’integrazione delle fonti rinnovabili non programmabili e all’incremento della sicurezza e della resilienza del sistema elettrico.Oltre alla presenza nel Dow Jones Sustainability Index,è inclusa nei principali indici internazionali di sostenibilità, tra i quali