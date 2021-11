Sprint terze dosi e guardia alta: il piano salva-Natale

(Teleborsa) - Continua anel nostro Paese, ma - per fortuna -sono al momento sotto controllo, mentre le terze dosi del vaccino anti-Covid hanno quasi raggiuntoTra gli scienziati è partito, ormai da giorni, il dibattito su unin vista delle festività di Natale.L'immunologoconsulente del commissario Francesco Figliuolo, si è detto favorevole all'adozione di misure più drastiche, come l'obbligatorietà del vaccino e l'esclusione della possibilità di ottenere il green pass attraverso il tampone: "così un 30% di positivi sfugge", avverte. Altro esperto,consulente del ministro della Salute Roberto Speranza propone di togliere il certificato verde a chi rifiuta la dose booster.Una valutazione sulla possibilità di introdurre interventi restrittivicon in mano i dati aggiornati su curva dei contagi ed andamento dei ricoveri. La scommessa è quella di accelerare sulle terze dosi per arginare l'avanzata della quarta ondata che in altri Paesi europei sta facendo molti più danni inducendo l'Austria, ad esempio, a disporre già da oggi il lockdown per i non vaccinati.rassicura il sottosegretario alla Salutepensando alle festività 'in rosso' dello scorso anno. Sulla stessa linea il ministro degli Esteri,che si dice "preoccupato" per l'andamento del virus ma sottolinea l'impegno del Governo: "faremo tutto quello che serve per lasciare aperto il Paese".In serata , arrivano le parole del Ministro della Salute,, nella trasmissione Che tempo che fa:"In Italia stanno crescendo i contagi ed è necessario alzare il livelli di attenzione". "L'86,75% degli italiani è vaccinata con la prima dose e l'84,12% con ciclo completo - ha detto il ministro - la vera differenza la fanno le vaccinazioni". Quindi l'ennesimo appello:, soprattutto quelle sui viaggi internazionali, ma dobbiamo monitorare con attenzione il quadro epidemiologico."Se continuiamo a insistere sui richiami per i vaccini e sulle prime dosi e comportamenti corretti possiamo limitare il più possibile eventuali misure:. La mia raccomandazione è diè uno strumento fondamentale perchè la situazione delle prossime settimane è insidiosa".