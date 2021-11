Unicredit sottoscrive tre minibond del Gruppo Leone

(Teleborsa) -per complessiviemessi dal, rientranti nel paino "Bond Food Mezzogiorno", lanciato dalla banca per finanziare i piani di sviluppo di medio-lungo termine legati alla crescita sostenibile ed internazionale delle imprese agroalimentari del Sud.Il Gruppo Leone ha emesso tree dii per tre società del Gruppo -- che da cinquant'anni opera nell'offerta diversificata di prodotti: dalla produzione di alimenti zootecnici al commercio internazionale di commodities, dalla produzione di prodotti per l’alimentazione umana ready to eat (prodotti ortofrutticoli freschi) al commercio retail tramite una catena di supermercati di prossimità ad alta fidelizzazione. Inoltre, il Gruppo pone come ulteriore obiettivo delle proprie strategie il rafforzamento delle attività di welfare e formazione altamente specializza.Il Gruppo Leone hain questo progetto la b-cor, n qualità di Sustainability Advisor, per un affiancamento nella misura del proprio impatto sociale e ambientale, nell’identificazione delle direzioni di evoluzione in ambito ESG e nella definizione di obiettivi di sostenibilità significativi ed ambiziosi.Al Gruppo Leone vnella forma di una al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati al momento dell’emissione del minibond.riduzione del tasso cedolareL’operazione, in particolare, ha consentito alle società del Gruppo Leonerealizzando così un progetto che rappresenta il completamento di un circuito produttivo ampio e virtuoso che sfrutta le sinergie e le competenze del Gruppo aziendale, coinvolgendo anche la parte retail con la consociata Aligros.“La sostenibilità costituisce sempre più un fattore determinante nei percorsi di sviluppo delle imprese e UniCredit ne ha fatto un elemento chiave del proprio modello di business", a dichiarato, Responsabile Regione Sicilia di UniCredit Italia -“Negli anni sono riuscito a trasmettere ai miei figli e a tutti i miei collaboratori la passione per il nostro lavoro e per il ruolo sociale che ricopriamo, per la nostra terra e per l’ambiente, verso il quale da sempre operiamo con particolare rispetto", ha commentato il Presidente e fondatore del Gruppo