Wall Street in stand-by

(Teleborsa) -, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 36.134 punti; sulla stessa linea, incolore l', che continua la seduta a 4.683 punti, sui livelli della vigilia. In frazionale calo il(-0,28%); sulla parità l'(-0,08%).. L'attenzione di questa settimana sarà sui conti dei big del settore retail, tra cui Walmart, Target, Home Depot e Macy's. Intanto, la casa automobilistica elettricaestende le perdite dopo che il suo fondatoreha detto che potrebbe vendere altre azioni in uno scambio su Twitter con il senatore USA Bernie Sanders.In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+1,00%) e(+0,92%). Il settore, con il suo -0,49%, si attesta come peggiore del mercato.del Dow Jones,(+4,91%),(+2,05%),(+0,96%) e(+0,80%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,09%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,86%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,79%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,72%.Tra i(+13,95%),(+4,47%),(+2,53%) e(+2,46%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -6,30%.Seduta drammatica per, che crolla del 4,79%.Sensibili perdite per, in calo del 4,01%.In apnea, che arretra del 3,53%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Empire State Index (atteso 21,6 punti; preced. 19,8 punti)14:30: Prezzi export, mensile (atteso 0,9%; preced. 0,1%)14:30: Prezzi import, mensile (atteso 1%; preced. 0,4%)14:30: Vendite dettaglio, mensile (atteso 1,1%; preced. 0,7%)14:30: Vendite dettaglio, annuale (preced. 13,9%).