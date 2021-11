Ansaldo Energia pubblica il primo report di Sostenibilità

(Teleborsa) -ha pubblicato il suo, un documento che sancisce l’impegno dell’azienda nei confronti dell’ambiente, delle persone e delle comunità in cui opera e certifica l'attenzione verso un business più sostenibile.La società si impegna a contribuire al raggiungimento dei diciassette obiettivi (Sustainable Developments Goals, SDGs) sanciti dall’Agenda ONU e, per raggiungere questo scopo, punta da un lato alla propria, attraverso sistemi innovativi di generazione che garantiscano un minor impatto ambientale e un’elevata flessibilità, dall’altro alla propria, attraverso modalità di gestione che permettano di perseguire una crescita sostenibile e solidale.Il bilancio di di sostenibilità evidenzia(-280,6 tonnellate CO2 ed emissioni dirette di gas serra e -1.563,8 tonnellte di emissioni indirette);(-20,2%) eprodotti (-10,5% per ore lavorate in officina) rispetto all’anno precedente.Ansaldo Energia ha inoltre ottenuto nel corso del 2020 la, una nuova certificazione ottenuta per le best practices di minimizzazione dei rischi di diffusione pandemie – che si unisce alle certificazioni ISO 14001 (gestione ambientale), ISO 45001 (gestione della sicurezza), ISO9001 (gestione qualità) e ISO 37001 (anticorruzione).“La straordinarietà dell’anno 2020 ci ha portato a un’approfondita analisi dei nostri processi, delle nostre azioni, del modo di relazionarci con i nostri interlocutori. Proprio da questa riflessione, unita a una richiesta globale di attenzione alle tematiche della sostenibilità, abbiamo deciso di realizzare e certificare il primo report, di cui siamo fortemente orgogliosi", ha commentato, Head of corporate HR and Sustainability.Il report approfondisce poi i temi dellae della, la digitalizzazione della supply chain e gli