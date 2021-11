Avio, Vega lancia con successo i satelliti Ceres

Avio

(Teleborsa) -per il CNES e il Ministero della Difesa francese. È avvenuto con il, il terzo lancio di successo concluso nell’arco di sei mesi, partito dalla base spaziale diin Guyana francese.Il vettore europeo, progettato, sviluppato e costruito da, ha perfettamente messo in orbita i satelliti francesi costruiti da Airbus Defence and Space. I tre satelliti CERES voleranno in formazione, serviranno per l’intelligence elettronica e saranno in grado di mappare centri di comunicazione e radar.Il 2021 si rivela così un, che conferma la sua, fattore chiave per l’accesso indipendente allo spazio per l’Europa. Inoltre, con questo volo, Vega ha dimostrato di essere tornato alla normale frequenza di lanci dopo l’anomalia sofferta un anno fa."Il successo del volo VV20 dimostra la capacità di effettuare lanci del Vega a breve distanza, fattore importante per competere nel mercato dei lanciatori. Desidero quindi ringraziare ancora una volta tutto il nostro team, i nostri partner, le istituzioni e i nostri clienti per la fiducia accordataci. Dopo questa missione è giunto il momento di concentrarsi sul debutto del vettore di nuova generazione Vega C, previsto nel primo trimestre del 2022", ha commentato, Amministratore Delegato di Avio.