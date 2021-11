Cattolica Assicurazioni, utile nove mesi sale a 116 milioni

Cattolica Assicurazioni

(Teleborsa) -ha chiuso i primi nove mesi del 2021 con unpari a 116 milioni, in aumento del 178,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, pur scontando 69 milioni di svalutazioni, di cui 51 milioni legate alla svalutazione del goodwill delle societa' in joint venture con il gruppoLacomplessiva del lavoro diretto ed indirettocresce del 16,5% a 3,7 miliardi. Nel business Vita si riscontra un incremento del 29,5% dovuto alla ripresa della produzione. In aumento del 2% anche la raccolta del business Danni diretto grazie al Non Auto.Ilè all'89,7%, in calo di 0,3 p.p. rispetto a fine settembre 2020. L'indiceé pari a 193%, in recupero rispetto al risultato del 2020 (187%).Ilsegna un calo del 20,3% a 190 milioni. Rimanedel risultato operativo per fine anno nel range tra 265 e 290 milioni., ha dichiarato: "Le capacità industriali del Gruppo e la gestione disciplinata del business ci permettono di presentare oggi. La raccolta premi è in aumento in entrambi i rami di business, con una forte crescita delle unit linked e un ottimo indice di profittabilità Danni. Inoltre, l’utile netto, in forte crescita in questi primi nove mesi dell’anno, conferma il solido andamento tecnico e commerciale delGruppo. Questi risultati sono l’espressione della nostra capacità di generare profitti, anche grazie a una presenza diffusa e capillare su tutto il territorio italiano e alla professionalità delle nostre persone e delle Reti agenziali e bancarie.e la sempre maggiore integrazione di competenze e tecnologie ci permetterà, anche alla luce del nuovo assetto di controllo, di diventare sempre più apprezzati dal mercato e dalle comunità in cui operiamo".