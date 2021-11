Diageo prevede vendite in crescita del 5-7% negli anni fiscali 2023-2025

Diageo

(Teleborsa) -, il maggiore produttore mondiale di distillati, ha fornito una nuova guidance a medio termine durante il Capital Markets Day in corso a Londra. Ora si aspetta unae unanegli anni fiscali 2023-2025. Inoltre, ha segnalato l'ambizione di raggiungere un aumento del 50% della quota di valore di mercato totale delle bevande alcoliche (TBA), dal 4% nel 2020 al 6% entro il 2030.Il gruppo britannico prevede una fortee una crescita organica dell'utile operativo maggiore della crescita organica delle vendite nette. "Nell'anno fiscale 21, nonostante le sfide create dal Covid-19, abbiamo realizzato una forte crescita organica delle vendite nette, guidato un miglioramento del margine operativo organico e generato forti flussi di cassa, continuando a investire in una crescita sostenibile a lungo termine - ha commentato il- Riteniamo che la nostra traiettoria di crescita delle vendite abbia subito un'accelerazione, sostenuta dalla forza della nostra"."Il nostro modello di crescita autosufficiente ci dà la certezza di poter accelerare la nostra crescita organica delle vendite nette entro un intervallo dal 5% al 7%, rispetto a una crescita dal 4% al 6% dall'anno fiscale 2017 all'anno fiscale 2019 - ha commentato il- Sebbene prevediamo un, prevediamo anche di beneficiare della leva operativa, della premiumizzazione, della gestione della crescita dei ricavi e dei guadagni di produttività".Intanto, spicca il volo, che si attesta a 3.916,5, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 3.943,3 e successiva a quota 3.991,8. Supporto a 3.894,8.