Europa tonica. Piazza Affari non si allinea

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Telecom Italia

Interpump

Moncler

ENI

Amplifon

Banca Generali

Unicredit

Hera

Salcef Group

Alerion Clean Power

Maire Tecnimont

Esprinet

Reply

Mutuionline

Sanlorenzo

Tinexta

(Teleborsa) -, che scambiano con un frazionale rialzo. Resta indietro invece la piazza di Milano che non riesce a cogliere il vento europeo degli acquisti.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,137. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,56%. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,62%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +121 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,93%.si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,46%, piatta, che tiene la parità, e bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,45%.Sosta sulla parità la Borsa di Milano, con ilche si attesta a 27.873 punti; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per il, che rimane a 30.522 punti.Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,45%; come pure, leggermente negativo il(-0,54%).di Piazza Affari, exploit di, che mostra un rialzo del 3,51%.Su di giri(+2,61%).In luce, con un ampio progresso dell'1,40%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,08%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,93%.scende dell'1,30%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,89%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,88%.del FTSE MidCap,(+2,90%),(+2,86%),(+1,92%) e(+1,74%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,47%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,86%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,14%.Calo deciso per, che segna un -1,7%.