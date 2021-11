Eventi e scadenze del 16 novembre 2021

Caleffi

(Teleborsa) -24esima Frankfurt Euro Finance Week - L'Euro Finance Week è una importante assemblea del settore finanziario in Europa. L'evento tratta gli argomenti di attualità del settore e offre una piattaforma per lo scambio. Sarà possibile seguire gli eventi sul posto o in rete digitaleAssemblea 2021 - Confesercenti - L'evento sarà aperto dal messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il tema sarà il futuro delle imprese, del turismo, del commercio e dei servizi, tra emergenza sanitaria ed economica e ripartenza. Interverranno la Presidente di Confesercenti Patrizia De Luise, il Ministro per lo sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, il presidente del M5S Giuseppe Conte, il segretario del PD Enrico Letta, la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, il segretario della Lega Matteo SalviniConsiglio dell'UE - Consiglio "Affari esteri" (Difesa)Attività istituzionali - Il Presidente Mattarella andrà a Madrid per la Visita di Stato in SpagnaBanca d'Italia - L'economia del Lazio, della Sicilia e del Molise - aggiornamenti congiunturaliIEA - Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio15.00 - BCE - Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo