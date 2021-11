Gli italiani e il meteo, indagine 3Bmeteo-iOL Advertising: il 95% consulta le previsioni

(Teleborsa) - Il 95% degli italiani, di tutte le età, consulta le. È il primo dato che emerge dalla ricerca che indaga il rapporto degli italiani con il meteo, commissionata dain collaborazione con la concessionaria di pubblicità IOL Advertising del gruppo, cui è affidata in esclusiva la pianificazione di 3Bmeteo, sito e app. La ricerca è realizzata dall’istituto di ricerca Eumetra. L’indagine nasce con l’obiettivo di conoscere le esigenze del pubblico, individuare come interagisce con il meteo in generale e con il brand 3Bmeteo. L’analisi del profilo del target si inserisce nelladi 3Bmeteo di fornire un servizio di qualità, che rispetti le esigenze del pubblico, soprattutto con l’intento di fornire informazioni e campagne pubblicitarie coinvolgenti e sempre più in linea con le aspettative dell’audience.Forte di una frequenza elevata di consultazione con oltre 15 milioni di utenti unici al mese e 3 milioni di UU nel giorno medio che visitano il sito 3Bmeteo.com e utilizzano l’app Android e iOS (Audiweb agosto 2021), 3Bmeteo garantisce sia la viewability sia la brand safety, con un mix molto equilibrato di. Un approccio molto apprezzato dal suocome conferma l’analisi della notorietà: l’80% del campione conosce il brand, principalmente per il portale (26%), attraverso l’app (17%), il 12% per l’uno e l’altro, per finire con il 25% di chi conosce, ma non usa il servizio.Nell’indagare ladella pubblicità emerge che, nel caso di 3Bmeteo, disturba meno della media di mercato mantenendo il valore più basso: 19% contro il 24 per cento. L’Azienda si conferma brand molto credibile e incassa giudizi più schiettamente positivi, anche quando si parla di argomenti collaterali come i, l’inquinamento e la sostenibilità ambientale, i viaggi e gli itinerari turistici, la salute e l’attualità. L’è premiata dal pubblico che riserva alla ‘precisione del prevedere il tempo che farà’ e alla ‘completezza delle informazioni’ un punteggio superiore alla media del mercato (73 contro 68 e 75 contro 70).“Siamo soddisfatti dei risultati della ricerca, perché la credibilità e la notorietà emerse confermano i nostri sforzi e il nostro modello. Abbiamo creato un contesto stabile e naturale, senza sensazionalismi, con l’obiettivo di fornire sempre informazioni meteorologiche di qualità e certificate”, ha dichiarato, Consigliere di Amministrazione di 3Bmeteo –. Conoscere l’audience è importante per essere affidabile, anche quando si parla di pubblicità in linea con le aspettative del pubblico, che la percepisce come esperienza e arricchimento della navigazione. Da sempre, puntiamo sulla qualità delle informazioni e sul miglioramento costante del servizio. Affiancare ai dati di traffico, informazioni qualitative sul target di riferimento ci consente di dar vita con i nostri clienti a progetti pubblicitari coinvolgenti”.“Siamo molto felici di rappresentare sul mercato 3Bmeteo che, come emerge dalla ricerca, realizza un prodotto accurato ed affidabile; il che è confermato dalle crescite continue del sito e dell’app, in termini di visite – ha dichiarato, responsabile della concessionaria iOL Advertising -. Il fatto che l’utenza consideri l’advertising su 3Bmeteo meno invasivo che sui competitor è estremamente importante: affinché i KPI di valutazione delle campagne display funzionino correttamente, infatti, è necessario incontrare il destinatario in un atteggiamento ‘positivo’. Mi preme infine sottolineare come il sito sia il partner ideale per pianificare le attività di svago e quindi riunisca una audience con una buona predisposizione ad accogliere le comunicazioni di praticamente tutte le categorie merceologiche, oltre a quelle più core come il travel, l’automotive e il comparto sport.”Realizzata nell’estate del 2021, la ricerca ha undi oltre 1.000 persone rappresentative della popolazione nazionale per genere, età (25-64 anni), area geografica e ampiezza dei centri di residenza e fotografa anche i canali consultati sempre e spesso: app (69%), portali (56%), televisione (42%), interfacce vocali (19%), radio (16%), quotidiani online (15%) e cartacei (9%).