Iliad, ricavi in aumento nei 9 mesi 2021. In Italia 8,2 milioni di abbonati

(Teleborsa) - Iliad, società francese che opera nel campo delle telecomunicazioni, ha registratoin aumento del 34,6% a 1,91 miliardi di euro neldel 2021, spinti dal consolidamento di Play in Polonia (dal 18 novembre 2020) e da una solida crescita in Francia e in Italia. Per idel 2021, i ricavi consolidati sono stati di 5,63 miliardi di euro, in crescita del 34% anno su anno, o del 5,4% escludendo il consolidamento di Play."Come dimostrano i nostri risultati del terzo trimestre, il gruppo iliad vanta un potenziale di crescita senza rivali - ha commentato il- Stiamo aumentando la nostra quota di mercato in ciascuno dei nostri tre Paesi. In Francia, la diffusione della fibra sta accelerando e ora abbiamo più abbonati fibra che abbonati DSL.. E in Polonia, a un anno dall'acquisizione, il consolidamento di Play può essere descritto come un successo".Con 345.000 nuovi utenti nel terzo trimestre, a fine settembre 2021. I ricavi generati in Italia sono stati pari a 207 milioni di euro nel terzo trimestre 2021, in crescita del 21% anno su anno. Il dato di crescita per i primi nove mesi del 2021 è stato del 22,1%.iliad Italia ha continuato il rollout della rete durante tutto l'anno e alla fine di settembre contavain tutto il Paese, in linea con; ciò, evidenzia il gruppo in una nota, consentirà di aumentare la quota di traffico trasportato sulla propria rete e di aumentare significativamente la redditività, con un forte contributo positivo all'EBITDAaL consolidato per la seconda metà del 2021.