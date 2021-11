In rosso il comparto immobiliare italiano (-0,87%)

indice delle società immobiliari in Italia

indice che include i titoli europei a grande, media e bassa capitalizzazione

FTSE Italia Real Estate REITs

indice azionario che rappresenta 11 paesi dell'Area Euro

listino milanese

IGD

small-cap

CIA

Gabetti

(Teleborsa) - Si muove in territorio negativo l', che è peggiore dell'Ilha aperto a quota 10.676,5 in calo dello 0,87%, rispetto alla chiusura precedente. Andamento laterale invece dell'che si ferma a quota 487, in prossimità della chiusura di ieri.Tra le medie imprese quotate sul, retrocede, con un ribasso dell'1,36%.Tra ledi Milano, retrocede molto, che esibisce una variazione percentuale negativa del 3,59%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,32%.