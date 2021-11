Mediocredito Centrale, Moody's taglia rating dopo salvataggio Popolare di Bari

(Teleborsa) - Moody's ha tagliato ilsul debito "senior unsecured" di Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale (partecipata al 100% da Invitalia) a "Ba3" da "Ba1" constabile. La decisione dell'agenzia statunitense conclude la revisione sui rating e le valutazioni di Banca del Mezzogiorno avviata il 31 dicembre 2019 a seguito della decisione del governo italiano di coinvolgerla nel(BPB).Il declassamento del rating riflette il profilo creditizio indebolito della banca a seguito dell'acquisizione trasformativa della Popolare di Bari in dissesto, nonostante un'iniezione di capitale e la vendita di crediti deteriorati nell'ambito dell'acquisizione. Ildella Banca del Mezzogiorno è aumentato a 8,6 miliardi a giugno 2021 da 1,6 miliardi a fine 2019. L'a giugno 2021 è stata di circa l'8% degli impieghi lordi per l'entità combinata rispetto a un già elevato 6,65% a fine del 2020. L'aumento delfino all'1,5% degli impieghi lordi a giugno 2021 dallo 0,3% del 2020 è stato trainato principalmente dal portafoglio crediti di BPB.Il downgrade riflette anche, principalmente guidata da un elevato livello di accantonamenti per perdite su crediti e dai costi di ristrutturazione relativi all'acquisizione di della Popolare di Bari.Nonostante l'apporto di capitale di 1.170 milioni dal Fondo nazionale di garanzia dei depositi (FITD) e di 430 milioni dal Ministero delle finanze, ildella banca pari al 14,6% a giugno 2021a causa delle suddette perdite. "Nel contesto delle politiche di governo per lo sviluppo del Mezzogiorno, Banca del Mezzogiorno è incoraggiata a incrementare la propria attività creditizia alle piccole imprese, che generalmente presentano un profilo di rischio più elevato, gravando così sui coefficienti patrimoniali della Banca del Mezzogiorno", sottolinea Moody's.