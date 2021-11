Mercati positivi, Milano resta alla finestra

Aeffe

(Teleborsa) -, mentre Piazza Affari resta indietro scambiando vicino ai valori della vigilia. Sul fronte macroeconomico, l'Istat ha rivisto al rialzo le stime per l'inflazione di ottobre: ha registrato un aumento dello 0,7% su base mensile e del 3% su base annua.Strappa il titolodopo i risultati positivi e il take over sui negozi Moschino in Cina, con Intesa Sanpaolo che ha alzato il target price e la raccomandazione a "Buy". Nel lusso, performance positive anche per. Su Euronext Growth Milan (ex AIM Italia), vola al debutto , uno dei leader mondiali nel settore delle attrezzature per la sicurezza negli sport motoristici.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,136. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,56%. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,57%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +120 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,93%.sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,29%, piatta, che tiene la parità, e guadagno moderato per, che avanza dello 0,28%.Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,09% sul; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per il, che rimane a 30.533 punti.In lieve ribasso il(-0,62%); sulla stessa tendenza, variazioni negative per il(-0,74%).di Milano, troviamo(+2,52%),(+1,12%),(+1,07%) e(+0,98%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,93%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,09%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,93%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,93%.di Milano,(+2,82%),(+1,90%),(+1,45%) e(+1,32%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,80%.Affonda, con un ribasso del 2,23%.Crolla, con una flessione del 2,14%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,55%.