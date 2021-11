Parlamento e Consiglio UE trovano l'accordo sul bilancio 2022

(Teleborsa) - Ie il, su proposta della Commissione europea, hanno raggiuntoinformale sul, il secondo nell'ambito del quadro finanziario pluriennale dell'Ue 2021-2027. Il bilancio prevede impegni per 169,5 miliardi di euro e pagamenti per 170,6 miliardi di euro.Una volta adottato, il bilancio consentirà all'UE di mobilitare fondi significativi per una risposta continua alla pandemia di coronavirus, per una ripresa sostenibile, per proteggere e creare posti di lavoro, per la transizione verde e digitale e per la resilienza."Questo accordo conferma che tutte le istituzioni sono pronte al compromesso per un bilancio che sosterrà una ripresa sostenibile e la necessaria transizione dell'UE a beneficio di tutti", ha sottolineato il commissarioresponsabile per il bilancio.Più in dettaglio, sono stanziare le seguenti risorse: 49,7 miliardi di euro perincentivando gli investimenti nella coesione economica, sociale e territoriale; 53,1 miliardi di euro per la; 971,9 milioni di euroeuropei; 12,2 miliardi di euro perche sostiene la ricerca nei campi della salute, digitale, industria, spazio, clima, energia e mobilità; 613,5 milioni di euro per ila sostegno della competitività e delle PMI, anche nel settore del turismo; 839,7 milioni di euro per il programmaper sostenere l'unione sanitaria europea; 1,2 miliardi di euro nell'ambito dele 755,5 milioni di euro nell'ambito delper il clima; 2,8 miliardi di euro peril fondo per la creazione di un'infrastruttura di trasporto europea moderna e ad alte prestazioni; 3,4 miliardi di euro per(406 milioni di euro per il programma Creative Europe); 1,1 miliardi di euro per il capitoloe 809,3 milioni di euro per il Fondo dedicato alla(compresi 25 milioni di euro per la protezione del confine con la Bielorussia); 227,1 milioni di euro per lae 945,7 milioni di euro per la; 15,2 miliardi di euro per sostenere i Paesi vicini e l(soprattutto Afghanistan e Siria).