Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 16/11/2021

(Teleborsa) - Chiusura del 16 novembre

Seduta in frazionale rialzo per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che ha terminato gli scambi in aumento a 82,4.

Lo status tecnico di medio periodo del greggio rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 82,66, mentre i supporti sono stimati a 82,04. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 83,28.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)