BCE, ripresa ha ridotto rischi per stabilità finanziaria ma restano alcune vulnerabilità

(Teleborsa) -nell'Eurozona ha, che erano perlopiù legati alla pandemia, ma lea causa di una sopravvalutazione di alcune attività, di livelli elevati di debito pubblico e privato e di una maggiore assunzione di rischio da parte di soggetti non bancari. E' quanto rileva il(FSR), il rapporto sulla stabilità finanziaria pubblicato alla BCE"I rischi di alti tassi di insolvenza aziendale e perdite bancarie sono ora significativamente inferiori rispetto a sei mesi fa", ha spiegato il vicepresidente della BCEs, ammettendo però che "i rischi legati alla pandemia non sono scomparsi del tutto".nel primo semestre dell'anno grazie alla ripresa dell'economia e, grazie a questo, e, al di sotto dei livelli pre-pandemia, sebbene si sia registrato un aumento nei settori economici più colpiti dalla dalla crisi sanitaria, che restano esposti ad ulteriori aumenti. Nello stesso tempo, leo globali e il recentepotrebbero porreeconomica e alle prospettive di inflazione.e finanziari - sottolinea il rapporto - sono e. Le vulnerabilità dei mercati immobiliari residenziali sono cresciute, soprattutto nei paesi con valutazioni già elevate prima della pandemia. Quanto aii segmentihanno visto aumentare la domanda ed è emerso un interesse per nuove asset class, come le criptovalute.quali fondi di investimento, assicurazioni e fondi pensione hannonei confronti di società a basso rating - afferma la BCE - e potrebbero subirese le condizioni delle imprese dovessero peggiorare. Irimangono fortementeQuanto al, il rapporto sulla stabilità finanziaria conferma che le valutazioni di mercato delle banche dell'Area Euro sono tornate ai livelli pre-pandemia e le, anche se alcune perdite legate alla pandemia potrebbero richiedere tempo per concretizzarsi. Guardando più avanti, . si sottolinea - la bassa efficienza dei costi e l'eccesso di capacità rimangono sfide strutturali fondamentali per la redditività delle banche.- si afferma - possono aiutare ad. Sarà inoltre essenziale rafforzare il quadro normativo per il settore finanziario, compresa lae un quadro politico più forte per il settore finanziario non bancario.